Непогода в Сочи закрыла канатки и туристические тропы в горах

Опубликовано: 12:43, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штормовая погода в Сочи сегодня сказывается на отдыхе туристов: закрыты пляжи и туристические тропы и парки, не работают горные канатные дороги. В субботу погода не изменится.

Погодные условия в Сочи сегодня ограничили работу горных курортов.

"Канатные дороги закрыты до улучшения погодных условий"

– Красная Поляна

На курорте "Роза Хутор" непогода привела к запрету на посещение туристической тропы малого кольца. Кроме того, в Сочи сегодня нельзя купаться, все пляжные территории закрыты. Временно не работают также "Йети Парк" и мост на Пике.

Отметим, что штормовая погода также стала причиной того, что аэропорт курорта не смог принять несколько авиарейсов, их перенаправили в Минводы.