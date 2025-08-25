Столицу расширят до конца года в Ингушетии

Власти Ингушетии намерены значительно увеличить площадь города Магас – столицы республики. Это поможет провести масштабное благоустройство набережной Сунжи.

Территория Магаса существенно увеличится до конца года, рассказали в правительстве Ингушетии.

Уточняется, что необходимые работы уже проводятся.

"Завершение мероприятий по поручению главы республики запланировано на конец 2025 года "

– власти Ингушетии

Соответствующие изменения будут внесены потом и в мастер-план Магасско-Сунженской агломерации. В него в частности внесут эскизный проект благоустройства набережной реки Сунжа, а также расположенной рядом территории, передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что Магасско-Сунженская агломерация включает города Магас, Назрань, Карабулак, Сунжа, а также 11 сельских поселений. На ее территории проживает свыше 70% населения республики.