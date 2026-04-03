Столичный регион ждут дожди и резкое похолодание

На столичный регион уже сегодня вечером обрушатся затяжные дожди, предупредили синоптики Гидрометцентра РФ. Начнется непогода небольшими локальными дождями и постепенно перерастет в затяжные ливни, при этом резко похолодает.

Небольшой дождь, который начнется сегодня в Москве и Подмосковье, усилится в ночь на воскресенье, и будет лить весь завтрашний день, сообщили в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние прогностические данные.

Начнется он местами, однако после небольшого перерыва станет более интенсивным и будет лить всю ночь – при этом в столице ожидается до 2 мм осадков. Резко похолодает – температура воздуха ночью в Москве упадет до 2 градусов тепла, а по области даже возможны заморозки, передает ТАСС.

При этом значительно усилится юго-западный и западный ветер, скорость которого может достигать 6-11 м/с.

Завтра днем дождь продолжится, а столбики термометров поднимутся не выше 9 градусов тепла.

Непогода продлится и в предстоящие двое суток, однако главная неприятность, которую ожидают синоптики - из-за осадков в Подмосковье может начаться большое половодье, во время которого будут затоплены речные поймы и ряд участков дорог.

Подмосковные спасатели уже продлили на двое суток "оранжевый" погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и ущерба строениям.