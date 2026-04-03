Столичный регион ждут дожди и резкое похолодание

Небольшой дождь, который начнется сегодня в Москве и Подмосковье, усилится в ночь на воскресенье, и будет лить весь завтрашний день, сообщили в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние прогностические данные.
Начнется он местами, однако после небольшого перерыва станет более интенсивным и будет лить всю ночь – при этом в столице ожидается до 2 мм осадков. Резко похолодает – температура воздуха ночью в Москве упадет до 2 градусов тепла, а по области даже возможны заморозки, передает ТАСС.
При этом значительно усилится юго-западный и западный ветер, скорость которого может достигать 6-11 м/с.
Завтра днем дождь продолжится, а столбики термометров поднимутся не выше 9 градусов тепла.
Непогода продлится и в предстоящие двое суток, однако главная неприятность, которую ожидают синоптики - из-за осадков в Подмосковье может начаться большое половодье, во время которого будут затоплены речные поймы и ряд участков дорог.
Подмосковные спасатели уже продлили на двое суток "оранжевый" погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и ущерба строениям.