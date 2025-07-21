Столичный Павелецкий вокзал принял первый поезд из Алматы

На Павелецкий вокзал Москвы сегодня утром прибыл первый с 2017 года пассажирский поезд из казахстанской Алматы – состав находился в пути около 3,5 суток, с 26 октября. Теперь он будет ходить через день.

Московский Павелецкий вокзал сегодня принял первых пассажиров поезда Алматы – Москва, пока в его составе всего два вагона - купейный и плацкартный, однако если маршрут окажется востребованным, их количество вырастет, сообщили в компании "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ).

"Надеемся, что сообщение, которого мы ждали около 7 лет, будет встречено с радостью",

– директор филиала "Южный" АО "Пассажирские перевозки" КТЖ Руслан Жалгасбай

Поезд прибыл на Павелецкий вокзал сегодня утром - пассажиров перевозят между Алматой и Москвой в беспересадочных вагонахю По пути состав делает остановки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах, передает Sputnik Казахстан.

Прицепные вагоны из Алматы отправляются в составе поезда Алматы - Саратов формирования Казахстанских железных дорог, а затем перецепляются к поезду Дербент - Москва "Федеральной пассажирской компании", "дочки" РЖД. В обратном направлении применяется аналогичная схема.

Сегодня эти вагоны отправятся обратно в составе поезда "Москва - Дербент", затем их перецепят к поезду "Саратов - Алматы". В южную столицу Казахстана они прибудут примерно через 3,5 суток, прицепные вагоны пока будут курсировать через день.