Казахстан и Россия нарастят число поездов между странами

Железнодорожные администрации России и Казахстана сегодня на встрече в Москве заключили соглашение о наращивании числа пассажирских составов, пересекающих границы двух стран, на треть со второго полугодия.

Казахстан и Россия увеличат число поездов через границу на 30% во втором полугодии, сообщили в компании-национальном операторе железных дорог страны "Казахстан Темир жолы" (КТЖ).

"В Москве 21 июля состоялась рабочая встреча председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым"

- КТЖ

В скором будущем границы двух стран будут пересекать на 65, а уже 85 пар поездов в сутки, уже подписан протокол об этом, передает Sputnik Казахстан.

Также стороны обсудили меры роста перевозок по восточной ветке международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", автоматизацию транзита грузов из Китая в Европу, а также совместимость информационных систем Казахстана, России и Беларуси.