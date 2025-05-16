Как решить вопрос коридора «Север–Юг», чтобы все остались довольны?

Александр Клемент

Международный транспортный коридор (МТК) «Север–Юг» — это не просто логистический проект, а важнейший геополитический и экономический узел, в который вовлечены страны с разными интересами, историческим наследием и амбициями. Как выстроить его на принципах не конкуренции, а кооперации?

Россия, Иран, Индия, Азербайджан, Казахстан и другие участники рассчитывают, что МТК станет альтернативой западным маршрутам, укрепит торговлю и усилит их влияние на мировой арене.

В то же самое время это не просто географический маршрут от России до Индии через Иран, Каспий и Персидский залив. Это тест на зрелость региона: умеют ли страны, каждая со своими интересами, амбициями и тревогами, договариваться и строить совместное будущее. Чтобы коридор действительно заработал на благо всех участников, нужны не только железные дороги и порты, но и гибкая политическая архитектура. Проект рискует превратиться в арену конкуренции, если не будет найдено решение, удовлетворяющее всех ключевых игроков.

Основная проблема большинства международных проектов в том, что кто-то стремится извлечь максимум, оставляя другим роль транзитера. Такой подход разрушителен. Чтобы коридор «Север–Юг» был устойчивым, каждая страна - от Индии до Азербайджана - должна получить свой ощутимый бонус в виде торговых преференций, доступа к инвестициям, модернизации инфраструктуры или участия в управлении маршрутами.

Первый и самый важный шаг - отказ от «игры в одни ворота». Коридор должен работать в логике win-win, где каждая страна получает свои экономические и политические дивиденды. Это невозможно без полной прозрачности в условиях доступа к тарифной политике и управлении инфраструктурой, ведь заинтересованные лица уже давно жалуются на недостаток информации, необходимой для анализа ситуации для принятия важных решений. Отсутствует даже четкий обмен данными между участниками процесса. Соответственно, напрашивается создание совместного координационного органа с представительством от всех стран, что может стать основой такой транспарентности.

Маршрут коридора делится на западное, центральное и восточное направления. Разные страны лоббируют те варианты, которые обеспечивают им максимальные выгоды. В этих условиях решение может лежать в комбинировании всех трех направлений, с четким распределением ролей:

один путь более быстрый

другой — более дешевый

третий — безопасный и политически стабильный.

Такой подход требует инвестиций, но снизит геополитическую уязвимость маршрута в целом. Чтобы страны чувствовали не просто «проход» товаров, а реальную экономическую вовлеченность, вдоль маршрута можно развивать логистические хабы, кластеры переработки, локальные производства. Это создаст рабочие места, повысит налоговые поступления и укрепит заинтересованность местных элит в устойчивости коридора. Однако при решении этого вопроса нельзя не учитывать политическую ситуацию вокруг основных участников проекта. Нельзя игнорировать санкционное давление, особенно на Иран и Россию. Здесь важна гибкая логистика, использование на разных участках смешанных форм собственности, оффшорных хабов и альтернативных валют. Такая гибкость позволит обходить геополитические «минные поля» без выхода из международного правового поля.

В этих условиях огромное значение может сыграть привлечение к проекту международных организаций, например ООН, ШОС, или даже нейтральных стран, таких как ОАЭ в качестве посредников или инвесторов, что может усилить доверие между странами и снизить напряженность.

Особенно этот фактор важен в контексте армяно-азербайджанского конфликта, где появились надежды на его благополучное разрешение; иранско-индийской конкуренции за влияние и санкционного давления на Россию.

Один из способов снять напряжение - не делать ставку на один маршрут. Пусть будут параллельные ветки: через Азербайджан, через Каспий, через Туркменистан. Пусть будут альтернативы и внутри самих стран железнодорожные, морские, автотранспортные. Такая гибкость дает возможность в случае кризисов или санкций быстро перестроиться. Главное, диверсификация маршрутов не дает ни одной стране превратиться в «монопольный кран». Сегодня груз теряется не в пути, а в бумагах, разрешениях, границах. Общая цифровая платформа для отслеживания движения, оформления документов и согласования тарифов - все это может превратить коридор в конкурентную альтернативу Суэцкому каналу. Успех маршрута зависит не только от географии, но и от скорости прохождения каждого участка. Чем проще и быстрее — тем выгоднее всем.

Любой проект должен строиться на принципах не конкуренции, а кооперации. Отношения между странами региона часто напряженные. Но именно такой общий проект может стать платформой для налаживания диалога. Участие в строительстве коридора должно стимулировать и региональную стабильность: чем больше взаимозависимость, тем меньше шансов на конфликты. Решение вопроса коридора «Север–Юг» требует не только логистики, но и дипломатии, гибкости и умения слушать. Проект может стать не полем конкуренции, а моделью новой региональной солидарности, но только если каждая страна почувствует, что участвует в строительстве будущего, где не будет места большим империям, а править будут союзы разных стран.

«Север–Юг» —шанс не только для торговли, но и для новой модели сотрудничества в Евразии. Если страны сумеют договориться и будут уважать интересы друг друга, коридор станет не просто логистическим маршрутом, а символом новой эпохи в регионе.