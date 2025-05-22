Россия заявила о готовности подключить Грузию к коридору "Север-Юг"

Москва нацелена нормализовать отношения с Тбилиси. В МИД РФ назвали важные шаги в этом направлении.

Россия нацелена на нормализацию отношений с Грузией и была бы готова к подключению страны к коридору "Север-Юг", рассказал замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

"Важными шагами в этом направлении стали предоставление преференциального доступа на российский рынок грузинских товаров, восстановление авиасообщения, отмены визового режима для грузинских граждан"

- Дмитрий Масюк

Он добавил, что в разделе отдельных товаров РФ остается крайне важным партнером для Грузии.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что прямые рейсы между Россией и Грузией могут быть активизированы, но не сейчас, а в будущем. По его мнению, между Москвой и Тбилиси сложилось прекрасное взаимопонимание.