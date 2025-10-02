Стокилограммовый каравай испекли ко Дню урожая в Анапе

День урожая отпраздновали в том числе огромным караваем на Кубани – вес праздничного изделия, испеченного в Анапе, превышает 100 кг. Увидеть его можно было в городской филармонии Краснодара.

Внушительных размеров каравай приготовили в Анапе, чтобы отметить День урожая, рассказали в пресс-службе мэрии города-курорта.

Хлебобулочный шедевр весом свыше 100 кг презентовали на сельскохозяйственном празднике, который состоялся в Краснодаре. Именно каравай из Анапы оказался в фокусе посвященной празднику экспозиции, которая подготовлена в филармонии имени Пономаренко.

Стоит отметить, что в 2025 году кубанские аграрии собрали свыше 11,3 млн т зерна.