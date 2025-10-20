Ставропольца осудили на 20 лет за подготовку теракта

Жителю Ставрополького края вынесли приговор – 20 лет лишения свободы за подготовку террористического акта в здании таможни.

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, рассказал представитель суда.

Наказание получено за подготовку теракта в здании ставропольской таможни, передает ТАСС.

В феврале-марте прошлого года подсудимый занимался изучением местности Ставрополья для подготовки будущего теракта. Далее, он согласовал с куратором место проведения и свои действия – взрыв и поджог здания таможни.

Мужчина признал свою вину, судом ему было назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.