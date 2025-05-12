Стамбульские переговоры могут стать основой урегулирования на Украине - Фидан

Переговоры в Стамбуле помогут установлению мира и прекращению огня в украинском конфликте. Такую надежду выразил глава МИД Турции, выступая на СМИД ОТГ.

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут лечь в основу урегулирования ситуации и установления прочного мира, такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств (ОТГ), которое проходит сегодня в Будапеште, глава турецкого МИД отметил стамбульские переговоры, участие в которых приняли представители России и Украины.

"Мы надеемся, что переговоры в Стамбуле проложат путь к всеобъемлющему прекращению огня и установлению справедливого и прочного мира в будущем"

– Фидан

Неформальный саммит ОТГ проходит сегодня в венгерской столице, впервые встреча лидеров ОТГ организована на территории страны-наблюдателя при Организации.