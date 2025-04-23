Вестник Кавказа

США завершили участие в украинском урегулировании

США завершили участие в украинском урегулировании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США отказываются от роли посредника между Россией и Украиной, объявили в Госдепе. Накануне США заключили с Украиной сделку по полезным ископаемым.

Вашингтон отказывается от посредничества между Москвой и Киевом, сообщила на брифинге представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

"Вклад изменится в том, что мы не будем посредниками... Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать, и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах"

– сообщение

Пришло время для прямых переговоров сторон и урегулирования ситуации, отметила Брюс.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, американская сторона не сдается в попытках урегулирования на Украине, однако есть и другие важные мировые проблемы.

"Мы не собираемся сдаваться, но наступает момент, когда президент должен решить, сколько еще времени можно заниматься этим на самом высоком уровне. В мире происходит много более важных вещей"

– Рубио

Накануне стало известно, что США и Украина заключили сделку по полезным ископаемым. По оценкам президента Дональда Трампа, Штаты могут получить в результате более $350 млрд.

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