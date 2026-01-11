Вестник Кавказа

США ввели пошлины для стран, торгующих с Ираном

Американский президент Дональд Трамп объявил об установлении 25% пошлин против стран, ведущих торговлю с Ираном.

Страны, которые ведут торговлю с Ираном, теперь обязаны платить пошлину США, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, разместив соответствующую публикацию в соцсети Truth Social.

"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и однозначным"

– Дональд Трамп

Ранее американская администрация сообщала о том, что на фоне беспорядков в Иране они пока не собираются наносить никакие удары по иранской территории.

