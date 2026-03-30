США увеличат военный бюджет в следующем году

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена увеличить военный бюджет страны в 2027 году до рекордных $1,5 трлн.

"Бюджет опирается на исторический общий верхний уровень оборонных расходов в 1 триллион долларов на 2026 год и предусматривает запрос $1,5 трлн совокупных бюджетных ресурсов на 2027 год"

– администрация президента США

Это на $445 млрд, или на 42%, больше по сравнению с общим объемом ресурсов на 2026 год, уточнили в Белом доме.

Кроме того, сообщается, что Дональд Трамп выступил с инициативой сократить невоенную составляющую в этом бюджете на 10%. Это около $73 млрд.