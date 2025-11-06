США требуют от Израиля выпустить боевиков ХАМАС из тоннелей – СМИ

Financial Times: Вашингтон настаивает на освобождении боевиков ХАМАС, которые находятся в тоннелях, контролируемых Израилем. Тель-Авив настроен на ликвидацию радикалов.

Вашингтон разошелся во взглядах на судьбу боевиков ХАМАС с Тель-Авивом, передает Financial Times. США требуют от властей еврейского государства обеспечить выход радикалов, которые заблокированы в тоннелях.

"США и другие посредники оказывают давление на Израиль, требуя предоставить безопасный проход примерно 150 боевикам ХАМАС, запертым под землей в контролируемой Израилем части Газы, в обмен на сдачу ими оружия"

– Financial Times

Сообщается, что власти Израиля планировали выпустить боевиков после сдачи ими оружия, однако на позицию Тель-Авива повлияли радикально настроенные члены правительства, в частности, глава Минфина Бецалель Смотрич. По мнению этой части израильской элиты, освобождение боевиков будет нарушением военной доктрины еврейского государства относительно ХАМАС.

Сообщается, что блокированные под землей боевики находятся на юге сектора, но в зоне, которую контролирует ЦАХАЛ.