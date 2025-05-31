США способны в деталях наблюдать за иранской ядерной программой – СМИ

Американская администрация обладает всеми возможностями для пристального наблюдения за ядерной программой Ирана, поведал источник. Ранее сегодня сообщалось, что стороны могут прекратить переговоры по ядерному вопросу.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обладает всем для того, чтобы пристально наблюдать за тем, как функционирует ядерная программа Ирана. Об этом американский источник сообщил телеканалу Al Arabiya.

"Администрация Трампа способна детально наблюдать за иранской ядерной программой"

– источник в США

По его словам, власти США понимают, что ядерная программа Исламской Республики развивается с точки зрения возможностей и знаний.

В апреле-мае состоялось пять раундов ирано-американских вопросов по ядерному вопросу. Последний раунд прошел в столице Италии 23 мая.

Ранее сегодня телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что шестого раунда может и не быть. Он подчеркнул, что новое предложение США противоречит договоренностям, достигнутым на последней встрече. При этом Иран не собирается менять свою позицию в вопросе обогащения урана, уточнил источник.