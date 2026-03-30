Вестник Кавказа

США сократят расходы на внешнюю политику на 30% в 2027 году

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В 2027 финансовом году США планируют сократить расходы на внешнеполитическую деятельность и программы зарубежной помощи на 30%, урезав бюджет на $15,5 млрд.

Администрация США рассчитывает в 2027 финансовом году урезать на треть расходы на внешнеполитическую деятельность и иностранную помощь, затронув в том числе взносы в ООН. Об этом говорится в проекте федерального бюджета, который был официально представлен Белым домом.

Как следует из документа, на деятельность Госдепартамента и программы иностранной помощи планируется ассигновать $35,6 млрд. Это на $15,5 млрд, или на 30%, меньше показателей 2026 года. Взносы в бюджеты международных организаций, включая ООН, намечено сократить на $2,7 млрд.

Программы гуманитарной помощи планируется урезать на $2 млрд, продовольственной поддержки - на $1,2 млрд, а инициативы в сфере здравоохранения недополучат $4,3 млрд. При этом на программы военной помощи союзникам, в том числе поставки оружия, закладывается $18 млрд.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.