США сократят расходы на внешнюю политику на 30% в 2027 году

Администрация США рассчитывает в 2027 финансовом году урезать на треть расходы на внешнеполитическую деятельность и иностранную помощь, затронув в том числе взносы в ООН. Об этом говорится в проекте федерального бюджета, который был официально представлен Белым домом.

Как следует из документа, на деятельность Госдепартамента и программы иностранной помощи планируется ассигновать $35,6 млрд. Это на $15,5 млрд, или на 30%, меньше показателей 2026 года. Взносы в бюджеты международных организаций, включая ООН, намечено сократить на $2,7 млрд.

Программы гуманитарной помощи планируется урезать на $2 млрд, продовольственной поддержки - на $1,2 млрд, а инициативы в сфере здравоохранения недополучат $4,3 млрд. При этом на программы военной помощи союзникам, в том числе поставки оружия, закладывается $18 млрд.

