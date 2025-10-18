Вестник Кавказа

США сняли санкции с лидера Сирии

Посольство США в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон отменил санкции в отношении лидера Сирии аш-Шараа. Ранее рестрикции отменил Совбез ООН.

Вашингтон снял санкции с лидера Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа, информирует Минфин США. 

Также из-под действия рестрикций убрали главу МВД страны  Анаса Хаттаба. Напомним, что на 10 ноября запланирована встреча президента Сирии с лидером США Дональдом Трампом. 

Ранее санкции в отношении властей Сирии снял Совбез ООН. Власти ЕС также сообщили о скором исключении аш-Шараа из черного списка Брюсселя. 

Напомним, что западные страны в этом году начали отменять санкции против Сирии после смены власти в арабской республике, которая произошла в декабре 2024 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.