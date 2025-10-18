США сняли санкции с лидера Сирии

Вашингтон отменил санкции в отношении лидера Сирии аш-Шараа. Ранее рестрикции отменил Совбез ООН.
Вашингтон снял санкции с лидера Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа, информирует Минфин США.
Также из-под действия рестрикций убрали главу МВД страны Анаса Хаттаба. Напомним, что на 10 ноября запланирована встреча президента Сирии с лидером США Дональдом Трампом.
Ранее санкции в отношении властей Сирии снял Совбез ООН. Власти ЕС также сообщили о скором исключении аш-Шараа из черного списка Брюсселя.
Напомним, что западные страны в этом году начали отменять санкции против Сирии после смены власти в арабской республике, которая произошла в декабре 2024 года.