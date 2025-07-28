США призвали ХАМАС сдаться

Дональд Трамп призвал ХАМАС сдаться. Он добавил, что это станет скорейшим путем к окончанию кризиса в секторе Газа.
Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social рассказал, как завершить гуманитарный кризис в секторе Газа.
По словам главы государства ситуация в палестинском анклаве закончится с капитуляцией движения ХАМАС, а также освобождением удерживаемых заложников.
"Если ХАМАС сдастся и освободит заложников, это станет скорейшим путем к окончанию гуманитарного кризиса в Газе!"
- Дональд Трамп