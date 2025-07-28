Вестник Кавказа

США призвали ХАМАС сдаться

США призвали ХАМАС сдаться
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп призвал ХАМАС сдаться. Он добавил, что это станет скорейшим путем к окончанию кризиса в секторе Газа.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social рассказал, как завершить гуманитарный кризис в секторе Газа.

По словам главы государства ситуация в палестинском анклаве закончится с капитуляцией движения ХАМАС, а также освобождением удерживаемых заложников.

"Если ХАМАС сдастся и освободит заложников, это станет скорейшим путем к окончанию гуманитарного кризиса в Газе!"

- Дональд Трамп

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