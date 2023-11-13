Вестник Кавказа

США попросят Турцию соблюдать санкции в отношении России

США попросят Турцию соблюдать санкции в отношении России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты обсудят с Турцией вопрос выполнения антироссийских санкций и действия ХАМАС. Данные темы будут центральными в рамках визита в республику замглавы американского минфина.

В конце ноября – начале декабря в Турцию приедет замглавы Минфина США Брайан Нельсон. Об этом пишут информированные источники.

По их данным, целью поездки американского чиновника является обсуждение санкций в отношении юридических лиц России. Кроме того, он поговорит с местными коллегами о действиях радикального движения ХАМАС, передает Bloomberg.

Источники отмечают, что Нельсон попросит Турцию соблюдать американские санкции в отношении юрлиц РФ и финансовой деятельности ХАМАС.

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