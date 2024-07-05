Эрдоган рассказал об обещании Байдена решить вопрос с F-16

Лидеры Турции и США обсудили ситуацию с поставками F-16. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, глава американского государства пообещал ему уладить проблему в течение ближайшего месяца.

Президент США дал обещание решить в ближайшее время вопрос с поставками Турции истребителей F-16. Об этом рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что поговорил с Джо Байденом о ситуации вокруг истребителей на полях состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО.

"Мы говорили с мистером Байденом вчера вечером и сегодня. Он сказал, что решит эту проблему (с поставками F-16 – прим. ред.) за три-четыре недели. Я еще раз напомнил ему об этом, когда уезжал сегодня"

– глава турецкого государства

Он добавил, что они также коснулись вопроса о запчастях.

Напомним, Турция изъявила желание приобрести эти американские истребители в 2021 году. В феврале Конгресс США дал добро на продажу F-16, однако позднее СМИ сообщили, что из-за повышенного спроса поставки произойдут не раньше 2028 года.