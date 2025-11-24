США передадут Саудовской Аравии старые версии F-35 из-за опасений Израиля – СМИ

Соединенные Штаты собираются поставить Саудовской Аравию не самую передовую версию истребителей F-35. Об этом американский госсекретарь Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
По данным дипломатических источников, речь идет о базовой модификации F-35, которая уступает самым современным образцам американских истребителей, имеющихся в распоряжении Израиля, пишет Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон поставит Эр-Рияду самые современные образцы американских истребителей пятого поколения для укрепления безопасности королевства. Это заявление главы Белого дома вызвало серьезное беспокойство Израиля, единственной страны Ближнего Востока, обладающей подобными самолетами.
Как отмечается, Рубио заверил Израиль, что проведет ряд дополнительных консультаций, чтобы удостовериться в том, что сделка с Саудовской Аравией по поставкам вооружений не повлияет на военное превосходство израильской армии в регионе.