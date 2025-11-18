США не захотели вести переговоры о возобновлении авиасообщения с Россией

Посол РФ в США рассказал о текущем состоянии диалога между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что прогресса в устранении разногласий на данный момент нет.

Госдеп США отказался обсуждать с Россией вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом поведал посол РФ в Вашингтоне.

В интервью изданию "Ъ" Александр Дарчиев отметил, что американская сторона также не хочет пока вести диалог о возращении конфискованных объектов дипсобственности.

"В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возвращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов"

– Александр Дарчиев

Он пояснил, что аналогичным образом США реагируют и на предложение о возобновлении рейсов между странами, передает "Ъ".

Кроме того, посол констатировал, что прогресс в устранении корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующих нормализации диалога, застопорился.