США не захотели вести переговоры о возобновлении авиасообщения с Россией

Госдеп США отказался обсуждать с Россией вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом поведал посол РФ в Вашингтоне.
В интервью изданию "Ъ" Александр Дарчиев отметил, что американская сторона также не хочет пока вести диалог о возращении конфискованных объектов дипсобственности.
"В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возвращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов"
– Александр Дарчиев
Он пояснил, что аналогичным образом США реагируют и на предложение о возобновлении рейсов между странами, передает "Ъ".
Кроме того, посол констатировал, что прогресс в устранении корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующих нормализации диалога, застопорился.