Вестник Кавказа

США не поддерживают план ЕС по снижению потолка цен на нефть из РФ

США не поддерживают план ЕС по снижению потолка цен на нефть из РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штаты не присоединились к планам Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть, рассказала Каллас. Она допустила, что мера будет принята без США со странами G7.

Вашингтон не разделяет планов Брюсселя по снижению потолка цен на нефть из России, объявила сегодня по прибытии на встречу глав МИД ЕС глава дипломатический службы Евросоюза Кая Каллас.

"США пока не присоединились, но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи"

– Каллас

Снижение потолка нефтяных цен планируется включить в 18-й пакет антироссийских санкций. Каллас отметила, что в последние три недели ЕС "очень близок" к согласованию санкционного пакета.

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