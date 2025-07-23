США не нашли доказательств краж гумпомощи со стороны ХАМАС – СМИ

Reuters: аналитики USAID не выявили доказательств кражи гуманитарной помощи со стороны ХАМАС.

США не выявили фактов причастности ХАМАС к потерям гуманитарной помощи в Газе. При этом зафиксированы случаи, когда к таким потерям приводили действия подразделений израильской армии, передает Reuters

"(В анализе - ред.) не было выявлено "никаких сообщений о том, что ХАМАС" воспользовалось финансируемыми США поставками… в анализе было выявлено, что по меньшей мере 44 из 156 инцидентов с кражей или потерей гуманитарных поставок были "либо напрямую, либо косвенно" связаны с действиями израильских военных"

– Reuters

Отчет аналитиков USAID был направлен в Госдеп США, один из чиновников которого подверг сомнению правдоподобность данных, отвечая на запрос СМИ. Однако фактических опровержений со стороны госслужащего предоставлено не было.

Отметим, что поставки гуманитарной помощи в Газу ранее осуществлялись через организацию БАПОР, которую зимой этого года запретили власти Израиля. Теперь распределение помощи осуществляется через частную организацию.