Вестник Кавказа

США не нашли доказательств краж гумпомощи со стороны ХАМАС – СМИ

США не нашли доказательств краж гумпомощи со стороны ХАМАС – СМИ
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Reuters: аналитики USAID не выявили доказательств кражи гуманитарной помощи со стороны ХАМАС.

США не выявили фактов причастности ХАМАС к потерям гуманитарной помощи в Газе. При этом зафиксированы случаи, когда к таким потерям приводили действия подразделений израильской армии, передает Reuters

"(В анализе - ред.) не было выявлено "никаких сообщений о том, что ХАМАС" воспользовалось финансируемыми США поставками… в анализе было выявлено, что по меньшей мере 44 из 156 инцидентов с кражей или потерей гуманитарных поставок были "либо напрямую, либо косвенно" связаны с действиями израильских военных"

– Reuters

Отчет аналитиков USAID был направлен в Госдеп США, один из чиновников которого подверг сомнению правдоподобность данных, отвечая на запрос СМИ. Однако фактических опровержений со стороны госслужащего предоставлено не было. 

Отметим, что поставки гуманитарной помощи в Газу ранее осуществлялись через организацию БАПОР, которую зимой этого года запретили власти Израиля. Теперь распределение помощи осуществляется через частную организацию.

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