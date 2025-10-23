США настроены оптимистично на завершение работы над резолюцией ООН по Газе

Вашингтон ожидает завершения работы над резолюцией ООН, которая обеспечит полномочия для ввода войск международной коалиции в сектор Газа.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон настроен оптимистично на завершение работы над резолюцией ООН по сектору Газа, которая санкционирует создание международной коалиции стабилизационных сил.

"Мы настроены оптимистично и надеемся, что это произойдет. Я думаю, что мы добились хорошего прогресса в работе над текстом резолюции, и надеюсь, что мы очень скоро примем по ней решение"

– Марко Рубио

Госдеятель отметил, что Вашингтон в настоящий момент проводит переговоры с рядом государств относительно участия в контингенте международных сил. Рубио подчеркнул, что США стремятся сбалансировать интересы различных стран.

Госсекретарь США подчеркнул, что организация коалиции имеет важнейшее значение в контексте противостояния радикальным группировкам ХАМАС и гуманитарного снабжения.

Напомним, что формирование коалиции международных сил является одним из пунктов мирного плана Дональда Трампа по Газе. Планируется привлечение военных ряда третьих стран.