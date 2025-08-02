США намерены сократить до нуля экспорт нефти из Ирана в Китай

Власти США планируют оказать максимальное давление на Иран, окончательно подорвав иранский нефтеэкспорт.
Лидер США Дональд Трамп намерен добиться полной остановки поставок нефти из Ирана в Китай, сообщает Пентагон.
Соединенные Штаты намерены ударить по нефтяному экспорту Ирана в рамках политики "максимального давления".
"Администрация Трампа полна решимости сократить экспорт нефти из Ирана в Китай до нуля, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за его деструктивную деятельность"
– Пентагон
Ранее телеканала CBS сообщал, что Иран использует "теневой флот" для обхода санкций США против иранского нефтяного экспорта.