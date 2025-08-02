Вестник Кавказа

США намерены сократить до нуля экспорт нефти из Ирана в Китай

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти США планируют оказать максимальное давление на Иран, окончательно подорвав иранский нефтеэкспорт.

Лидер США Дональд Трамп намерен добиться полной остановки поставок нефти из Ирана в Китай, сообщает Пентагон. 

Соединенные Штаты намерены ударить по нефтяному экспорту Ирана в рамках политики "максимального давления". 

"Администрация Трампа полна решимости сократить экспорт нефти из Ирана в Китай до нуля, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за его деструктивную деятельность"

– Пентагон 

Ранее телеканала CBS сообщал, что Иран использует "теневой флот" для обхода санкций США против иранского нефтяного экспорта.

