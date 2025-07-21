США готовы повторить удары по ядерным объектам Ирана

Трамп объявил, что если понадобится, Штаты могут снова ударить по ядерным объектам Ирана. Он вновь заявил, что после ударов США объекты в Иране были уничтожены.

При необходимости американские удары по ядерным объектам Ирана повторятся, сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя слова главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи.

"Министр иностранных дел Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: "Повреждения очень серьезные, они разрушены". Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!"

– Дональд Трамп

Он добавил, что телеканалу CNN, который сообщает о том, что повреждения иранских объектов незначительны, стоит принести извинения и уволить "своего фальшивого репортера", так как объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были уничтожены.

Отметим, что ранее в Тегеране сообщили, что после американских ударов обогащение урана было приостановлено, но его планируется возобновить.

Подход США к ядерной сделке

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил перемену в американском подходе к ведению переговоров с Ираном по ядерной сделке после осуществленных месяц назад, 22 июня, американских бомбардировок иранских ядерных объектов: теперь США нужна только капитуляция.

"Для США здесь ситуация очень простая: они заинтересованы в подписании ядерной сделки, но в таком виде, что она станет де-факто актом о капитуляции Ирана. Дело в том, что Вашингтон требует от Ирана вовсе отказаться от обогащения урана – американцы видят это гарантией, что Тегеран не сможет получить ядерное оружие. В итоге Трамп ждет, что иранские власти полностью остановят свою ядерную программу, пусть она и имеет мирный характер – в противном случае, опираясь на прецеденты ирано-израильской войны и бомбардировок 22 июня, он готов продолжать физически уничтожать ядерные заводы в Иране", - сообщил он.

"Причина такой уверенности Трампа в том, что ирано-израильская война 13-24 июня сошла с рук США, американское присутствие на Ближнем Востоке не понесло никаких потерь. Потому воспринимать новые угрозы Дональда Трампа нужно достаточно серьезно. И я думаю, что сегодня мы можем говорить о том, что в американской политике после бомбардировок Ирана произошел очень существенный сдвиг, причем он затрагивает в том числе и российские интересы. Теперь США делают упор на силовое решение внешнеполитических проблем, и этот вектор будет доминировать в американской политике. Если раньше слова Трампа можно было воспринимать с какой-то иронией, то теперь надо исходить из того, что США действительно готовы атаковать", - подчеркнул Владимир Васильев.

"На иранском направлении США хотят в ближайшее время закрепить те успехи, которые были достигнуты в ходе военного противостояния с Ираном. Это лишний раз говорит о том, насколько большое значение именно фактор победы, а не дипломатическое решение проблем, имеет с точки зрения внутриполитической ситуации в США. Трампу надо закладывать, что он не просто решил иранскую проблему, а решил ее таким образом, что противник США в виде Ирана был повергнут в прах. Это новый поворот в американской политике, который мы наблюдаем в течение месяца после бомбардировок 22 июня. По всей видимости, он будет определяющим для внешнеполитических шагов Трампа, в том числе в области экономических войн", - ожидает американист.

По оценке эксперта, такой курс продолжается до тех пор, пока США не увязнут вновь в той или иной затяжной военной кампании. "Трамп считает, что жесткая политика дает нужный эффект, и для него это самое главное. Пока США не столкнутся с той же ситуацией, с которой они столкнулись во Вьетнаме и на Корейском полуострове, я думаю, упор на силовое решение проблем будет определять внешнеполитический курс Дональда Трампа. Причем это будет характерно для взаимоотношений США и с европейскими союзниками, и со странами Латинской Америки, и с Гренландией. Теперь США делают ставку на силу, пока она позволяет добиваться результатов", - заключил Владимир Васильев.