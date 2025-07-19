Иран может сесть за стол переговоров с США при соблюдении главного условия

Власти Ирана не исключают в будущем прямых переговоров с США, однако для этого требуют соблюдения Вашингтоном главного условия - взаимного уважения на основе взаимных интересов.

Тегеран не исключает прямых переговоров с Вашингтоном по своей ядерной программе, но пока не готов к этому, и причина не в самом Иране, а в США, заявил в интервью американскому телеканалу Fox News глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Не сейчас, но возможно в будущем. Все будет зависеть от того, готовы ли США быть с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и на основе взаимных интересов"

- Аббас Аракчи

Предыдущий опыт переговоров с американцами не стал удачным для Ирана, поэтому на данный момент Тегеран к продолжению таких переговоров настроен скептически, добавил дипломат, передает "Интерфакс".

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп пообещал: если Иран решится восстановить свои ядерные объекты, то они снова будут разрушены. Это же пообещала Тегерану посол Израиля в России Симона Гальперин. Американский лидер уверен, что все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и уничтожены. Однако оценки эффективности ударов, которые нанесли супербомбами американские бомбардировщики B-2, разнятся – по одним данным, ядерные объекты Ирана уничтожены, по другим - программа отброшена на несколько месяцев.