Трамп снова пригрозил Ирану бомбежками

Если Иран решится восстановить свои ядерные объекты, то они снова будут разрушены, пообещал сегодня президент США Дональд Трамп. Накануне это же пообещала Тегерану посол Израиля в России Симона Гальперин.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства.

"Все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать"

- Дональд Трамп

Впрочем, оценки эффективности ударов, которые нанесли супербомбами американские бомбардировщики B-2, разнятся – по одним данным, ядерные объекты Ирана уничтожены, по другим - программа отброшена на несколько месяцев, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали, что с точно таким же заявлением накануне выступила посол Израиля в России Симона Гальперин, которая тоже не исключила возобновления военной операции против Ирана, если исламская республика все же решится восстановить свою ядерную программу. Возобновление операции"очень реально", и Израиль не позволит вернуться угрозе появления у Ирана ядерного оружия, отметила дипломат.