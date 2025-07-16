Иран пообещал выйти из ДНЯО в случае продолжения санкционного давления

Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. В Тегеране сказали, что это произойдет в случае продолжения санкционного давления.

Официальный представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи допустил выход страны из договора о нераспространении ядерного оружия.

Он подчеркнул, что Тегеран в настоящее время сохраняет членство в ДНЯО. При этом Резаи отметил, что Исламская Республика приостановила добровольное исполнение дополнительного протокола.

Представитель добавил, что Иран может выйти из данного договора, если санкционное давление на страну продолжится.

Помимо этого, Резаи допустил появление в повестке дня обогащение урана на уровне выше 60%, создание и продажа модернизированных центрифуг, а также расширение связей в ядерной сфере.