Израиль может снова ударить по Ирану

Израиль может возобновить военную операцию против Ирана, если Тегеран попытается восстановить ядерную программу, рассказала израильский посол в России Симона Гальперин.
По словам посла, возобновление операции"очень реально", Израиль не позволит вернуться угрозе появления у Ирана ядерного оружия.
"Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим"
– Симона Гальперин
Посол добавила, что в настоящее время эта возможность далека.
Напомним, по некоторым оценкам, ядерные объекты Ирана уничтожены, по другим - программа отброшена на несколько месяцев.
"Мы закончили операцию в Иране на том, что у Тегерана не будет ядерных военных возможностей. Мы не позволим возобновление ядерной программы и возобновление масштабной программы по производству баллистических ракет"
– Симона Гальперин
Израиль не допустит, чтобы Иран представлял "экзистенциальную угрозу", подчеркнула дипломат.