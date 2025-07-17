Израиль может снова ударить по Ирану

Посол Израиля в России не исключил возобновления военной операции против Ирана. Такая возможность будет рассмотрена, если Иран решит восстановить ядерную программу.

Израиль может возобновить военную операцию против Ирана, если Тегеран попытается восстановить ядерную программу, рассказала израильский посол в России Симона Гальперин.

По словам посла, возобновление операции"очень реально", Израиль не позволит вернуться угрозе появления у Ирана ядерного оружия.

"Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим"

– Симона Гальперин

Посол добавила, что в настоящее время эта возможность далека.

Напомним, по некоторым оценкам, ядерные объекты Ирана уничтожены, по другим - программа отброшена на несколько месяцев.

"Мы закончили операцию в Иране на том, что у Тегерана не будет ядерных военных возможностей. Мы не позволим возобновление ядерной программы и возобновление масштабной программы по производству баллистических ракет"

– Симона Гальперин

Израиль не допустит, чтобы Иран представлял "экзистенциальную угрозу", подчеркнула дипломат.