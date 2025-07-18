В Иране будут считать восстановление санкций объявлением войны

Восстановление санкций будет сродни объявлению войны, сообщили в Иране. В связи с этим в Исламской Республике призвали европейцев тщательно подумать о будущем отношений с ней.

Иран будет считать попытки стран Европы запустить механизм snapback, подразумевающий восстановление санкций Совбеза ООН, как вступление в конфликт с Исламской Республикой. Об этом сообщил замглавы комитета по внешней политике и нацбезопасности Меджлиса ИРИ.

"Мы советуем европейцам тщательно подумать о будущем своих отношений с Ираном <...>. Стремление европейских стран использовать механизм snapback равносильно военному нападению"

– Аббас Могтадаи

Он подчеркнул, что активизация данного механизма возможна только в том случае, если все участники СВПД по иранской ядерной программе соблюдают его условия. Могтадаи отметил, что США вышли из сделки, а Европа проводит враждебную политику.

Ранее сообщалось, что переговоры Ирана с "евротройкой" состоятся в Женеве в ближайшее воскресенье, 27 июля.