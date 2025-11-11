США допускают срыв соглашений между Израилем и ХАМАС – СМИ

Politico: власти США опасаются новой эскалации в Газе и срыва соглашений между Израилем и ХАМАС.

Белый дом опасается срыва мирного плана лидера США Дональда Трампа по Газе, передает Politico.

Власти США обеспокоены отсутствием плана действий, а также противоречиями между сторонами, препятствующими продвижению нормализации.

Также в подвешенном состоянии, согласно информации издания, находится проект международной коалиции стабилизационных сил. Власти Израиля выступают против участия в мероприятиях Турции, окончательный состав сил также остается неизвестным.

Белый дом тревожит и позиция Израиля, который сомневается в целесообразности вывода войск из Газы. Тель-Авив также не поддерживает создание сторонних структур, которые будут следить за реализацией соглашения.

Вашингтон планирует продолжать работу по воплощению в жизнь плана Трампа.