Вестник Кавказа

США допускают срыв соглашений между Израилем и ХАМАС – СМИ

США допускают срыв соглашений между Израилем и ХАМАС – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Politico: власти США опасаются новой эскалации в Газе и срыва соглашений между Израилем и ХАМАС.

Белый дом опасается срыва мирного плана лидера США Дональда Трампа по Газе, передает Politico. 

Власти США обеспокоены отсутствием плана действий, а также противоречиями между сторонами, препятствующими продвижению нормализации. 

Также в подвешенном состоянии, согласно информации издания, находится проект международной коалиции стабилизационных сил. Власти Израиля выступают против участия в мероприятиях Турции, окончательный состав сил также остается неизвестным. 

Белый дом тревожит и позиция Израиля, который сомневается в целесообразности вывода войск из Газы. Тель-Авив также не поддерживает создание сторонних структур, которые будут следить за реализацией соглашения. 

Вашингтон планирует продолжать работу по воплощению в жизнь плана Трампа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.