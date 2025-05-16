США анонсировали новую встречу с Ираном в Европе

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал в беседе с американскими СМИ, что в течение следующей недели будет организован очередной раунд ирано-американских переговоров по ядерной сделке. Место встречи – пока не согласованное европейское государство.
"Мы думаем, что проведем встречу на ближайшей неделе в Европе. И мы надеемся, что она приведет к некоторым положительным результатам"
– Стивен Уиткофф
Дипломат обратил внимание, что Вашингтон радикально подходит к вопросу об обогащении урана в Иране: для снятия американских санкций Тегеран должен вовсе перестать заниматься производством обогащенного урана.
"У нас есть одна очень четкая красная линия, и это обогащение. Мы не можем позволить Ирану даже 1% мощностей по обогащению"
– Стивен Уиткофф
Он пояснил, что администрация Трампа рассматривает любые обогатительные мощности как возможность производства атомной бомбы. В связи с этим США не заключат с Ираном ядерную сделку, если Исламская Республика сохранит свои центрифуги.
При этом Уиткофф выразил уверенность в том, что в настоящее время ядерная сделка Ирана и США является достижимой.