Спикеры парламентов Грузии и Армении поговорили об экономике и ситуации в регионе

Спикер грузинского парламента провел встречу с армянским коллегой. Центральными темами беседы стали двустороннее сотрудничество, в том числе в экономике, а также вопросы региональной безопасности.

В четверг, 21 декабря, в Ереване состоялась встреча спикеров парламентов Грузии и Армении. Сначала Шалва Папуашвили и Ален Симонян провели частную беседы, а после приступили к переговорам в расширенном составе.

Спикер армянского парламента поздравил своего коллегу с получением Грузией статуса кандидата в Евросоюз.

Он выразил надежду на то, что в скором времени страны восстановят стратегическое партнерство, отметив также, что углубление отношений с Тбилиси стратегически важно для Еревана.

Кроме того, стороны поговорили о сотрудничестве в экономике. В частности, затрагивались проблемы, возникающие на КПП "Верхний Ларс", и меры, которые помогут решить ее.

Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы региональной безопасности.

Со своей стороны, Папуашвили с удовлетворением отметил эффективность взаимодействия между парламентами двух стран.

Комментируя ситуацию в регионе, он акцентировал внимание на том, что Тбилиси поддерживает подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку.