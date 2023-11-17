Спикеры парламентов Грузии и Армении поговорили об экономике и ситуации в регионе

В четверг, 21 декабря, в Ереване состоялась встреча спикеров парламентов Грузии и Армении. Сначала Шалва Папуашвили и Ален Симонян провели частную беседы, а после приступили к переговорам в расширенном составе.
Спикер армянского парламента поздравил своего коллегу с получением Грузией статуса кандидата в Евросоюз.
Он выразил надежду на то, что в скором времени страны восстановят стратегическое партнерство, отметив также, что углубление отношений с Тбилиси стратегически важно для Еревана.
Кроме того, стороны поговорили о сотрудничестве в экономике. В частности, затрагивались проблемы, возникающие на КПП "Верхний Ларс", и меры, которые помогут решить ее.
Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы региональной безопасности.
Со своей стороны, Папуашвили с удовлетворением отметил эффективность взаимодействия между парламентами двух стран.
Комментируя ситуацию в регионе, он акцентировал внимание на том, что Тбилиси поддерживает подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку.