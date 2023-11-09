Вестник Кавказа

Армения и Грузия оформили план сотрудничества в оборонной сфере 

Министры обороны Грузии и Армении Джуаншер Бурчуладзе и Сурен Папикян
© Фото: официальный сайт министерства обороны Армении
Оборонные ведомства Армении и Грузии заключили план сотрудничества. Документ был оформлен в рамках визита грузинского министра в Ереван. 

В Ереване состоялась встреча глав Минобороны Армении и Грузии. Об этом сообщили по ее итогам в грузинском оборонном ведомстве. 

В ходе переговоров Сурена Папикяна и Джуаншера Бурчуладзе был заключен план сотрудничества между министерствами. 

Кроме того, стороны поговорили о текущем и будущем взаимодействии двух стран в оборонной сфере. 

Министры также обсудили безопасность на Южном Кавказе. Глава грузинского ведомства подчеркнул, что Тбилиси готов и дальше продвигать мирный процесс в регионе.

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