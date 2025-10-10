Спикеры парламентов Азербайджана и Армении планируют встречу в Женеве

Спикер парламента Армении Ален Симонян встретится с коллегой из Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях 151-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве 21 октября.

"Отправляюсь в Женеву для участия в 151-й ассамблее Межпарламентского союза. Но хотел бы проинформировать вас, что там же 21 октября состоится моя встреча с коллегой из Азербайджана"

- Ален Симонян

Глава парламента Армении посетовал на то, что давно не встречался с коллегой из Милли Меджлиса, тогда как сейчас такая встреча очень важна – странам нужно восстановить былое доверие, и парламентарии могут это сделать, передает ТАСС.

Такую встречу инициировал генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Пуквареке Чунгонг, политик и дипломат из Камеруна, добавил Симонян.

Напомним, Межпарламентский союз - международная неправительственная организация, служащая для координации действий парламентов мира. Она была основана в 1889 году Уильямом Рандалом Кримером и Фредериком Пасси и стала первой международной организацией, служащей для политического обсуждения.