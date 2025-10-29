Спикер парламента Ирана совершает официальный визит в Пакистан

Делегация иранских парламентариев отправилась в Пакистан с официальным визитом, она проведет важные переговоры с пакистанскими коллегами и посетит основные экономические центры страны.

Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф во главе делегации иранских парламентариев вылетел в Исламабад с официальным визитом.

В ходе его визита, который проходит по официальному приглашению спикера Национальной ассамблеи Пакистана Айаза Садига, иранская делегация проведет переговоры с руководством и членами Национальной ассамблеи и Сената Пакистана, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В программе поездки делегации - встречи и консультации с высшими политическими деятелями страны, в том числе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Также планируется, что иранская делегация посетит ключевые культурные и экономические центры Пакистана Лахор и Карачи, в которых пройдут ее встречи с представителями деловых кругов, а также культурной и религиозной элиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что товарооборот ненефтяных товаров между Ираном и Пакистаном за апрель-июль 3035 года составил более $600 млн, Пакистан также шестой в числе крупнейших покупателей нефти из Ирана. Тегеран и Исламабад оформили соглашение о свободной торговле и планируют продолжать развивать транспортную инфраструктуру, в том числе в морских портах.