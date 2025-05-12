Спецпосланник Трампа заявил о наилучшем шансе освобождения заложников в Газе

Сейчас появился наилучший шанс, чтобы освободить заложников в Газе. Об этом заявил спецпосланник президента США Белер.

В настоящее время имеется наилучший шанс, чтобы были освобождены все заложники, находящиеся у радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил спецпосланник президента США Адам Белер.

"В настоящее время появилась лучшая, чем когда-либо ранее, возможность освободить остающихся в Газе заложников"

- Адам Белер

Параллельно с этим другой спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Катар вместе с израильской делегацией, чтобы возобновить непрямые переговоры с палестинским движением ХАМАС.

Напомним, что накануне ХАМАС освободил заложника Идана Александра, имеющего гражданство как Израиля, так и США.