ХАМАС освободил заложника с гражданством Израиля и США

Заложник с израильским и американским паспортом освобожден радикальным движением ХАМАС. В данным момент он находится на территории Израиля и вскоре воссоединится с семьей.

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило заложника Идана Александра, имеющего гражданство как Израиля, так и США. Это подтвердила пресс-служба израильской армии.

Известно о том, что бывший заложник прибыл на территорию Израиля.

"Некоторое время назад возвращающийся заложник - военнослужащий Армии обороны Израиля Идан Александр - в сопровождении сил Армии обороны Израиля пересек границу и прибыл на территорию Израиля"

- армия Израиля

Сейчас он направляется на первую точку сбора на юге страны, где воссоединится с семьей.

Факт освобождение Идана Александра также подтвердила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заверила, что власти прилагают все усилия для освобождения заложников, остающихся в секторе Газа.

Ранее израильский премьер-министр провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил