Трамп подтвердил приверженность Израилю в разговоре с Нетаньяху

Премьер Израиля Нетаньяху переговорил по телефонной связи с президентом США Трампом и поблагодарил его за помощь в освобождении заложника Идана Александра. Также они обсудили сотрудничество двух стран.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Беньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложника Идана Александра, имеющего гражданство как Израиля, так и США.

"Нетаньяху встретился сегодня с Уиткоффом. После этого премьер-министр побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр поблагодарил президента за помощь в освобождении военнослужащего Армии обороны Израиля Идана Александра"

- канцелярия премьер-министра Израиля

Президент США, в свою очередь, подтвердил приверженность Израилю и выразил желание и дальше сотрудничать с Нетаньяху.

Ранее Стивен Уиткофф прокомментировал информацию о разногласиях между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. Он назвал ее вымыслом отдельных репортеров и отметил, что у политиков сложились дружеские отношения.

Напомним, что после встречи с Нетаньяху Уиткофф распорядился направить израильскую делегацию в Катар, чтобы продолжить переговоры об освобождении заложников.