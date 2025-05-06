Израиль планирует возобновить переговоры по урегулированию в Газе

Тель-Авив готов снова провести консультации по мирному урегулированию с представителями ХАМАС через посредников.

Израиль намерен возобновить переговоры по ситуации в секторе Газа и отправить делегацию своих представителей в одну из стран, которая является посредником между ХАМАС и Тель-Авивом, об этом поведал советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

"Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе"

– Дмитрий Гендельман

В офисе Нетаньяху при этом подчеркнули, что Израиль намерен добиться военного триумфа в Газе и освободить заложников.

Напомним, что переговоры по сектору Газа, которые состоялись через посредников в апреле, не принесли результатов. Израиль в мае также объявил о расширении военной операции в палестинском анклаве.