Вестник Кавказа

Израиль планирует возобновить переговоры по урегулированию в Газе

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив готов снова провести консультации по мирному урегулированию с представителями ХАМАС через посредников.

Израиль намерен возобновить переговоры по ситуации в секторе Газа и отправить делегацию своих представителей в одну из стран, которая является посредником между ХАМАС и Тель-Авивом, об этом поведал советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. 

"Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе"

– Дмитрий Гендельман 

В офисе Нетаньяху при этом подчеркнули, что Израиль намерен добиться военного триумфа в Газе и освободить заложников. 

Напомним, что переговоры по сектору Газа, которые состоялись через посредников в апреле, не принесли результатов. Израиль в мае также объявил о расширении военной операции в палестинском анклаве.

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