Уиткофф прилетел в Израиль

В Израиле приземлился борт спецпосланника главы Белого дома. В ходе визита он встретится с руководством еврейского государства.

В понедельник, 12 мая, в Израиль прибыл спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.

Цель поездки – встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и группой высокопоставленных чиновников. Они пройдут на фоне ожидаемого освобождения израильского солдата, которого ранее взяли в заложники боевики ХАМАС.

Согласно предварительной информации, после того, как солдат будет освобожден, с ним и его семьей намерен пообщаться спецпосланник американского лидера.