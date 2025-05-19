Вестник Кавказа

Советникам чиновников перестанут платить деньги в Грузии

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент рассмотрит поправки в закон, согласно которым советники чиновников перестанут получать зарплату в ведомствах. Деньги им будут выплачивать на основном месте работы.

Работа советником в государственных ведомствах Грузии может стать неоплачиваемой. Соответствующие поправки в закон "О публичной службе" в ближайшее время рассмотрит парламент республики.

Данный закон затрагивает только бюджетные учреждения и чиновников.

Поправки предполагают, что советники, работая по контракту, будут получать зарплату не из бюджета ведомства, а на своем основном месте работы.

Как отмечается, лишить советников зарплаты хотят на основании того, что их деятельность нельзя приравнять к работе граждан, которые трудоустроены в госведомстве.

 

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