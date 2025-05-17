Совет Федерации продлил беспошлинный ввоз нефти в Казахстан

Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение с Казахстаном в сфере нефтяного сотрудничества: было принят документ о беспошлинной торговле нефтью.

Москва утвердила протокол о продлении действия соглашения с Астаной о поставках нефти и нефтепродуктов в Казахстан из России в рамках торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Сообщается, что соглашение было продлено на три следующих года.

Напомним, что изначально соглашение было подписано в ноябре 2024 года в столице Казахстана и предусматривает продление до 2028 года, а также на следующие пять лет при условии, что обе стороны все еще заинтересованы в действии документа. Он содержит положение о беспошлинной нефтяной торговле и поставке российских нефтепродуктов на территорию Казахстана.

Российская нефть, поставляемая на территорию Казахстана, также подлежит "таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования", говорится в соглашении.

Кроме того, в тексте пояснения к договору содержится информация о том, что продление данного соглашения – есть сохранение всех условий для тесного сотрудничества Москвы и Астаны. Уже более двенадцати лет посредством этого сотрудничества активно развивается совместная деятельность двух стран и в государственных органах, и в рамках хозяйствующих субъектов.