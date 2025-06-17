Вопросы двусторонних отношений обсудили главы МИД России и Казахстана

Сергей Лавров провел сегодня встречу с казахстанским коллегой. Министры поговорили о перспективах взаимодействия двух стран в различных сферах.

В воскресенье, 29 июня, состоялась встреча глав МИД России и Казахстана Сергея Лаврова и Мурата Нуртлеу. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале госорганов Казахстана.

Встреча прошла в преддверии заседании СМИД ОДКБ в городе Чолпон-Ате в Кыргызстане. Центральной темой разговора стали вопросы двустороннего взаимодействия.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений"

– МИД РК

Кроме того, министры коснулись региональных и международных вопросов, а также сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.