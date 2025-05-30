Сотрудничество Грузии и Китая не вызовет гнев у Трампа – Кобахидзе

Администрация президента США Трампа не должна негативно отреагировать на углубление сотрудничества Китая и Грузии. Об этом заявил премьер-министр Кобахидзе в Тбилиси.

Углубление сотрудничества Тбилиси с Пекином не вызовет негативной реакции со стороны администрации президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Тбилисском региональном форуме по устойчивому развитию.

Он подчеркнул, что Китай остается "сверхдержавой, нацеленной на мир", несмотря на открытую вражду с США. Грузинский премьер выразил уверенность, что укрепление двусторонних связей будет способствовать стабильности.

"За последние 45 лет Китай был именно той сверхдержавой, которая не участвовала ни в одной войне и была сосредоточена на прогрессе, модернизации и экономическом развитии от начала до конца, и я думаю, что результаты налицо. Мы должны особенно оценить роль этого государства в обеспечении большего мира не только в регионе, но и во всем мире"

- Ираклий Кобахидзе

При администрации президента Дональда Трампа "мир во всем мире" будет продвигаться больше, считает премьер-министр. Он также заявил о готовности Грузии сотрудничать со всеми странами, включая сверхдержавы, которые сосредоточены на мире, экономическом развитии и обеспечении большего благосостояния для своих народов.

Напомним, что в последние годы Грузия и Китай углубили двусторонние связи и партнерство. В конце мая Тбилиси и Шанхай заключили меморандум об установлении дружбы. Документ предполагает сотрудничество друг с другом в различных сферах.