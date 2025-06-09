Соглашение по атому находится в пределах досягаемости – Аббас Аракчи

Аббас Аракчи заявил, что соглашение по иранскому атому может быть достигнуто в скором времени.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена в ближайшее время.

"Поскольку мы продолжим переговоры в воскресенье, ясно, что соглашение, которое может обеспечить продолжающийся мирный характер ядерной программы Ирана, находится в пределах досягаемости и может быть достигнуто быстро"

– Аббас Аракчи

Аракчи снова подчеркнул, что Тегеран добивается возможности обогащать уран под наблюдением МАГАТЭ. Также власти Ирана рассчитывают на снятие экономических рестрикций со стороны США.

Глава иранской дипломатии также отметил, что в договоре может быть прописано, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели пятый раунд переговоров в Риме 23 мая.