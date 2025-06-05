Россия готова участвовать в нормализации отношений Ирана и Израиля

В МИД РФ заявили о готовности поддержать переговорный процесс между Ираном и Израилем, отметив важность сохранения ситуации в русле дипломатии.

РФ готова участвовать в процессе нормализации отношений Ирана и Израиля. Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, силовое решение проблем не может быть адекватным сценарием.

"Исходим из того, что только дипломатия может предложить взаимоприемлемое жизнеспособное решение, основанное на международном праве, выверенном балансе интересов, и Россия подтверждает готовность внести посильный вклад в переговорный процесс"

– Мария Захарова

Захарова назвала сообщения о возможных ударах Израиля по ядерным объектам в Иране "спекуляциями", однако призвала стороны воздерживаться от радикальных мер, которые могут привести к эскалации.

Напомним, что издание Axios ранее сообщало о готовности Израиля к военному решению ситуации с иранским атомом. По данным СМИ, к такому сценарию склоняется премьер страны Биньямин Нетаньяху.