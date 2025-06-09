Иран может атаковать все военные базы США на Ближнем Востоке

В Иране пригрозили США массированным ударом по их военным базам. В Исламской Республике отметили, что в случае конфликта атакуют американские объекты, расположенные на Ближнем Востоке.

Иран готов в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами нанести удары по всем военным базам этой страны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 11 июня глава Минобороны ИРИ Азиз Насирзаде.

"Все американские базы находятся в зоне нашей досягаемости, и мы без колебаний нанесем удары по ним на территории стран, где они размещены"

– иранский министр

При этом он выразил надежду на то, что переговоры с Соединенными Штатами завершатся успешно и дело не дойдет до столкновения.

"Некоторые представители (американской) стороны угрожают, что если переговоры не приведут к результату, дело дойдет до столкновения. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше, и в этом случае США придется покинуть регион"

– Азиз Насирзаде

Он также поведал, что недавно в Иране прошли испытания ракеты с боевой частью массой 2 тонны, что говорит о том, что оперативные силы Исламской Республики обладают широкими возможностями.

"Мы не примем никаких ограничений, и никто не имеет права вести переговоры в таком направлении"

– глава оборонного ведомства

Напомним, в апреле и мае представители Ирана и США провели целых пять раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Как ожидается, шестой раунд состоится в конце текущей недели.